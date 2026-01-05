امام خمینی(ره) حقیقتی همیشه زنده و راهگشای جهان معاصر است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره)، روز دوشنبه با حضور آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و حجت‌الاسلام والمسلمین علی کمساری رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین علی کمساری با اشاره به جایگاه اندیشه و شخصیت حضرت امام خمینی(ره) در دنیای معاصر اظهار داشت: امام خمینی(ره) حقیقتی همیشه زنده است؛ حقیقتی که ویژگی اصلی آن، نوشوندگی و فزایندگی است. هم اندیشه امام و هم شخصیت ایشان، حقیقتی زنده و در حال تزاید است که در دوران معاصر، افق‌های تازه‌ای را پیش روی بشریت گشود.

وی افزود: چراغی که امام خمینی(ره) با اندیشه و انقلاب خود برای بشریت روشن کرد، همچنان زنده است. امروز ممکن است نقدها، پرسش‌ها و ضرورت‌های جدیدی پیش روی ما باشد، اما این به معنای زنده نبودن اندیشه امام نیست؛ بلکه اندیشه امام همچنان راهگشاست. البته باید توجه داشت که صرف اعتقاد به اندیشه امام، بدون در نظر گرفتن اقتضائات، شرایط و لوازم زمانه، کافی نیست.

رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) با تأکید بر لزوم اجتهاد در اندیشه امام تصریح کرد: اندیشه امام باید در معرض اجتهاد قرار بگیرد؛ اجتهادی به معنای برداشت‌های عمیق، زنده و متناسب با زمان. از سوی دیگر، باید اهتمام جدی به بازنشر و بازتبیین اندیشه امام متناسب با ظرف زمانی امروز داشته باشیم.

کمساری ادامه داد: واقعیت این است که ۳۶ سال از ارتحال امام خمینی(ره) می‌گذرد و ما با شخصیتی مواجه هستیم که دیگر سخنرانی جدید، تصویر جدید، فیلم جدید یا توصیه تازه‌ای از ایشان در اختیار نداریم؛ اما با این حال، با حقیقتی زنده روبه‌رو هستیم. امام همچنان زنده است، انگشت اشاره او همچنان راهنماست و مسیر او همچنان پیش روی ما قرار دارد. تعابیری مانند «امام، امام امروز است و فردا هم هست» تعابیر بسیار بلندی است که اگر بخواهیم از سطح شعار و تعارف عبور کنیم، باید برای خودمان مأموریت‌های مشخص تعریف کنیم.

وی با اشاره به مسئولیت نهادهای فرهنگی گفت: ما به‌عنوان متولیان فرهنگی، از مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) گرفته تا مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، رسانه‌ها، صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، نهادهای نظامی، ائمه جمعه و جماعات و همه دستگاه‌های فرهنگی، اگر بخواهیم از این فرمایشات دستورالعمل استخراج کنیم، با بحثی بسیار جدی و متفاوت مواجه می‌شویم. جمهوری اسلامی، به‌عنوان یک کل، زمانی کارآمد خواهد بود که این سخت‌افزار بر پایه این اندیشه عمیق و زنده حرکت کند.

کمساری یکی از آسیب‌های جدی در معرفی شخصیت‌ها و بزرگان را معرفی ناقص و کاریکاتوری دانست و گفت: یکی از آفات جدی در معرفی ائمه اطهار(ع)، پیامبر اکرم(ص)، علما و بزرگان، از جمله حضرت امام خمینی(ره)، این است که به اقتضای شرایط یا نیازهای روز، تنها بخشی از اندیشه آنان برجسته می‌شود و بخش‌های دیگر نادیده گرفته می‌شود. این نوع معرفی ناقص و گزینشی، آسیب‌زاست. امام خمینی(ره) شخصیتی جامع داشت و باید به‌صورت کامل و جامع معرفی شود.

وی افزود: ما گاهی امام را صرفاً در بُعد سیاسی معرفی کرده‌ایم، در حالی که امام فقیه بود، اصولی بود، فیلسوف بود و عارف بود. علوم عقلی، نقلی و شهودی در شخصیت امام به‌صورت توأمان و در قله جمع شده بود. چنین جامعیتی به‌ندرت در میان بزرگان دیده می‌شود. عرفان امام نیز صرفاً عرفان نظری نبود؛ امام از معدود عرفایی بود که سیر عرفانی را نه فقط در خلوت، بلکه با یک ملت و حتی با امت اسلامی طی کرد.

رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ادامه داد: امام مسیر «من الخلق الی الحق و من الحق الی الخلق» را در اوج خود طی کرد. برخی عرفا شاید کلاس‌هایی با صد شاگرد داشته باشند، اما امام یک ملت و حتی فراتر از آن، ملت‌های منطقه و جهان اسلام را با خود همراه کرد. این حرکت جمعی، همان سیر جمعی بشریت بود که امام آن را رهبری کرد.

کمساری با تأکید بر ضرورت توجه به اقتضائات زمان خاطرنشان کرد: در فعالیت‌های فرهنگی، اگر صرفاً به رفع تکلیف بسنده کنیم و تصور کنیم که با اجرای چند برنامه، وظیفه خود را انجام داده‌ایم، دچار خطا شده‌ایم. برنامه‌های فرهنگی و تربیتی باید اقناعی باشد، نه صرفاً شعاری. مخاطب امروز نیازمند گفت‌وگوی اقناعی است. اگر با نسل جوان، به‌ویژه جوانانی که در جامعه حضور فعال دارند، با زبان اقناع صحبت شود، بسیاری از تنش‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد، دستگاه‌های فرهنگی به سمت رفع تکلیف حرکت کرده‌اند، در حالی که مشرب پیامبر اکرم(ص) «طبیبٌ دوّارٌ بطبّه» بود؛ یعنی پیامبر خود به دنبال درمان دردها می‌رفت. ما نیز باید نیازها، دغدغه‌ها و اقتضائات مخاطبان خود را بشناسیم و بر همان اساس عمل کنیم.

کمساری با اشاره به نقش اندیشه امام در درمان مسائل امروز جامعه گفت: همان‌گونه که اندیشه امام در سال ۵۷ درمان دردهای جامعه بود، امروز نیز می‌تواند راهگشا باشد، به شرط آنکه درست فهم و درست تبیین شود. تکیه ما بر مکتب اهل‌بیت(ع) و اندیشه امام، یک تکیه‌گاه مطمئن است و از این جهت جای نگرانی وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به سابقه همکاری‌های مشترک میان مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) اظهار داشت: مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) اقدامات ارزشمند و مؤثری انجام داده و ما نیز سابقه همکاری‌های خوبی با این مجموعه داشته‌ایم. نشست‌ها و تعاملات مشترک، چه در داخل کشور و چه در عرصه بین‌المللی، ادامه خواهد یافت و امیدواریم این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های عمیق‌تر، هوشمندانه‌تر و مؤثرتر در تبیین اندیشه امام خمینی(ره) و مکتب اهل‌بیت(ع) در سطح جهانی باشد.



