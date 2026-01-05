دیدار دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اسقف کلیسای سرکیس مقدسیان همزمان با میلاد حضرت مسیح(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به همراه جمعی از اعضای این حزب با حضور در کلیسای سرکیس مقدسیان، با اسقف این کلیسا دیدار و گفت‌وگو کردند.

اسقف کلیسای سرکیس مقدسیان نیز ضمن خوشامدگویی به اعضای حزب مؤتلفه اسلامی گفت: باور ما این است که هر کس به این مکان وارد می‌شود، نه به عنوان مهمان بلکه به عنوان میزبان در جمع ما حضور دارد و به خانه خود خوش آمده است.

وی افزود: دیروز میلاد حضرت علی(ع) و فردا میلاد حضرت مسیح(ع) است و ما در میانه تولد این دو شخصیت بزرگ قرار داریم؛ پیامی که به ما می‌دهد این است که باورها و دوستی‌هایمان را عمیق‌تر کنیم. حضرت عیسی مظهر صلح، دوستی و عشق بودند؛ ارزش‌هایی که امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام محسن مرویان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی اظهار داشت: برای ما مایه افتخار است که در این مکان مقدس و همزمان با میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) و آغاز سال نو میلادی در جمع شما حضور داریم؛ آن هم در سالی که این ایام با میلاد حضرت امیرالمؤمنین(ع)، پیشوای عدالت و معنویت، مقارن شده است.

وی افزود: در ایران اسلامی، حضرت مسیح جایگاه والایی دارد و در قرآن کریم از پاکی حضرت عیسی و مادرشان حضرت مریم(س) یاد شده است، در اسلام، ایمان به حضرت عیسی(ع) جزئی جدایی‌ناپذیر از ایمان به خدای یگانه محسوب می‌شود و به‌ویژه در مذهب شیعه، ایشان چهره‌ای اخلاقی و معنوی دارند.

شباهت‌های معنوی حضرت عیسی(ع) و حضرت علی(ع) در منابع اسلامی

مرویان ادامه داد: یکی از سخنان ماندگار حضرت مسیح(ع) این است که «خوشا به حال فروتنان که وارثان زمین هستند». حضرت علی(ع) نیز با بهره‌گیری از سبک زندگی حضرت عیسی(ع)، در نهج‌البلاغه به ساده زیستی و بی‌اعتنایی ایشان به دنیا اشاره می‌کنند؛ جایی که می‌فرمایند: سنگ بالش او بود، لباسش خشن و غذایش ساده.

وی افزود: پیامبر اسلام(ص) نیز به این شباهت اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند هرکس بخواهد به آدم در علمش، به نوح در تقوایش، به ابراهیم در حلمش، به موسی در هیبتش و به عیسی در عبادتش بنگرد، به علی(ع) بنگرد. همچنین پیامبر(ص) هشدار می‌دهند که امت من مبادا درباره علی همان راهی را بروند که برخی پیروان مسیح درباره عیسی پیمودند؛ که این خود نشان‌دهنده عظمت این دو شخصیت آسمانی است.

گفت‌وگوی ادیان یک ضرورت انسانی و الهی است

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: ما در کنار محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در این محفل حضور یافته‌ایم؛ جریانی که از آغاز بر پیوند دین، اخلاق و مسئولیت اجتماعی تأکید داشته است. باور داریم ایمان بدون عدالت ناقص و قدرت بدون اخلاق بی‌اعتبار است. حضور ما در این مکان مقدس یک تشریفات دیپلماتیک نیست، بلکه نشان‌دهنده باوری عمیق به ضرورت گفت‌وگوی ادیان است.

تأکید دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی بر تداوم همراهی و تعامل

محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی نیز ضمن تبریک سال جدید میلادی، ابراز امیدواری کرد که این ارتباط و گفت‌وگوها در مسیر آینده نیز با همراهی شایسته و ارزشمند ادامه پیدا کند.

در این‌دیدار واروش آوانسیان رییس شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران و شمال، زوریک قاراپتیان مدیر خلیفه‌گری ارامنه تهران و شمال و همچنین احمدی‌نیا از معاونت تبلیغات و روابط عمومی حضور داشتند.