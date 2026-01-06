زمانی برای الگوپردازی زن در تاریخ

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رویداد پژوهشی-نظری «هفته زن مجاهد مسلمان» با هدف تبیین الگوهای زن مجاهد مسلمان و مواجهه با چالش‌های فرهنگی پیشِ روی آن با حضور اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه آغاز شد. این رویداد که با حضور چهره‌هایی چون فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، سارا طالبی، مدیر مرکز راهبری و هم‌آهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی و مهدی تکلو، مدیر دفتر مطالعات جنسیت و جامعه در خانه اندیشه‌ورزان برگزار می‌شود، به دنبال تبیین مفهوم «الگوی سوم» و «الگوی زن مجاهد مسلمان» و طرح دیدگاه‌های مختلف پیرامون آن در فضای اندیشه‌ای و پژوهشی است.

الگوسازی برای زن مسلمان

از اهداف اصلی و محوری رویداد «هفته زن مجاهد مسلمان» می‌توان به بازخوانی الگوی سوم زن، هم در نقش خانواده و هم در عرصه‌های اجتماعی اشاره کرد که می‌تواند الگویی برای زنان امروز باشد.

همچنین جهاد تبیین از دیگر اهدافی است که چشم‌انداز آن، توانمدسازی زنان در راستای تبیین و دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلاب در برابر هجمه‌های فرهنگی است.

رشد هویت و نقش زن مسلمان از دیگر اهدافی است که برای این نشست‌ها تعیین شده است به گونه‌ای که تمرکز آن تقویت و رشد ویژگی‌های زن مجاهد در مواجهه با جنگ نرم و تلاش برای

فروپاشی خانواده به واسطه تهاجم فرهنگی است که امید می‌رود با این آموزه‌ها، زنان بتوانند در مقابل این هجمه‌ها مقاومت کنند.

هدف دیگری که برای این نشست‌ها تصویر شده، الگوبرداری از زنان مؤمن است که در قالب آن، الگوهای مجسم از این زنان مؤمنه در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی و نقش‌آفرینی‌های مهم آنها در عرصه‌های مختلف به تضویر کشیده می‌شود تا زنان بتوانند از آنها الگوهای تأثیرگذاری برای خود در ذهن بسازند. به عبارتی، برگزاری این نشست‌ها تلاش می‌کند از زنان مسلمان، نیروهایی فعال و مؤثر در میدان‌های مختلف بسازد تا بتوانند در حکم یک مجاهد واقعی ایفای نقش کنند.

نشست هفته زن مجاهد مسلمان با حضور فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، سارا طالبی، مدیر مرکز راهبری و هم‌آهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی و مهدی تکلو، مدیر دفتر مطالعات جنسیت و جامعه برگزار شده و در آن به تشریح اهمیت و ابعاد الگوی سوم زن مسلمان پرداخته می شود.

«معلم ثانی»، مجالی برای تثبیت جایگاه زن در تاریخ

از بخش‌های مختلف این نشست می تون به تشکیل میز «معلم ثانی» اشاره کرد که در ۱۷ دی ماه برگزار خواهد شد. این تاریخ اشاره به ۱۷ دی ماه ۱۳۵۶ دارد که بیانگر حضور اجتماعی فعال زن مسلمان ایرانی در قالب شکل‌گیری فاعلیت تاریخی در بستر انقلاب است. آن زمان را به جرأت می‌توان آغازگر مسیر تازه‌ای برای مشارکت زنان در ساخت معنا و جهت‌گیری‌های اجتماعی دانست. میز اندیشه‌ای- روایی «معلم ثانی» به نقش این حضور اولیه زنان در ده‌های مختلف و سازوکارهای زن انقلابی به عنوان مرجعی برای انتقال تجربه و الهام‌بخش بودن برای سایر زنان اشاره دارد. درواقع، این نشست تلاش می‌کند ۱۷ دی را در راستای فهم لایه‌های ناملموس این رخداد و بررسی جایگاه و نقش زن مسلمان در حافظه و واقعیت تاریخ معاصر بازخوانی کرده و مورد توجه قرار دهد.

از دیگر بخش‌های رویداد «هفته زن مجاهد مسلمان» می‌توان به «از تاریخ تا تحلیل» اشاره کرد که بیانگر روایت‌هایی از مقاومت، هویت و کنشگری زن ایرانی است. این نشست هم که در ۱۷ دی ماه همزمان با قیام ۱۷ دی ۱۳۵۷ برگزار خواهد شد، تجربه زیسته را به بازخوانی تاریخ پیوند می‌زند. رویداد «هفته زن مجاهد مسلمان» از ۱۵ تا ۱۸ دی ماه در خانه اندیشه‌ورزان تهران برگزار می‌شود و افراد می‌توانند برای حضور در نشست میز روایت «رویداد ۱۷ دی» به آدرس اینترنتی https://survey.porsline.ir/s/D۰۹xgVbj ثبت‌نام کنند.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

