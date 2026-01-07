به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، اظهارات اخیر سخنگوی ارتش پاکستان را «غیرمسئولانه، تحریکآمیز و دور از واقعیت» توصیف کرد.
او در پاسخ به سخنان سخنگوی ارتش پاکستان، روز گذشته (سهشنبه ۱۶ دی) در پست ایکس خود تأکید کرد که این سخنان با استانداردهای یک ارتش مسئول در تضاد کامل است و هیچ پایهای در واقعیت ندارد.
سرهنگ احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان در نشست خبری دیروز گفت طالبان حکومت واقعی نیستند بلکه کشور را اشغال کردهاند.
وی افزوده بود که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان، دهها گروه تروریستی فعالیت میکنند و این کشور به مرکز اصلی عملیات تروریستی منطقه در سال ۲۰۲۵ تبدیل شده است.
ارتش پاکستان مدعی شد طالبان به مفاد توافق دوحه عمل نکردهاند؛ از جمله تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و ریشهکن کردن تروریسم.
در مقابل ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با رد این ادعاها گفت افغانستان کشوری مستقل، باثبات و دارای حاکمیت کامل بر تمام قلمرو خود با رهبری مقتدر است.
وی از پاکستان خواست به جای تبلیغات غیرمنطقی و دخالت در امور داخلی افغانستان، بر حل مشکلات داخلی خود تمرکز کند.
مجاهد در پیام ایکس خود هشدار داد که زبان تهدید و اظهارنظر در امور داخلی افغانستان برای ملت این کشور مطلقاً غیرقابل قبول است.
گفتنی است، این تنش پس از درگیریهای خونین مرزی در اکتبر ۲۰۲۵ تشدید شد؛ درگیریهایی که منجر به بسته ماندن مرزها و توقف کامل تجارت زمینی میان دو کشور از آن تاریخ شده و روابط دو کشور در پایینترین سطح از زمان بازگشت طالبان قرار دارد.
................
پایان پیام/
نظر شما