به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تاج‌الدین اویوالی، نماینده یونیسف در افغانستان، در حساب ایکس خود اعلام کرد که بارش‌های سنگین اخیر باعث وقوع سیلاب‌های ویرانگر در نقاط مختلف این کشور شده است.

وی تأکید کرد که این سیلاب‌ها جان شماری از شهروندان را گرفته و خسارات سنگینی به خانه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها و زمین‌های کشاورزی وارد کرده است.

به گفته اویوالی، استان هرات یکی از مناطق به شدت آسیب‌دیده بوده و بسیاری از خانواده‌ها در این استان همه دارایی خود را از دست داده‌اند؛ کودکان و زنان به دلیل شرایط شکننده جسمی و اجتماعی، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

یونیسف اعلام کرده است که در حال توزیع کمک‌های فوری شامل کیت‌های خانوادگی، مواد غذایی، کیت‌های بهداشتی و قرص‌های تصفیه آب به حدود ۹۰۰ نفر از متاثرین در مناطق سیل‌زده است.

این سازمان خواستار کمک‌های بیشتر بین‌المللی برای جلوگیری از بحران انسانی گسترده‌تر شده است.

مقامات محلی نیز گزارش داده‌اند که در برخی شهرستان‌ها به دلیل جاری شدن سیلاب و برف شدید راه‌های ارتباطی قطع شده و دسترسی به کمک‌رسانی با دشواری انجام می‌شود.

این در حالی است که افغانستان همزمان با زمستان سخت، زلزله‌های ویرانگر ماه‌های گذشته و بحران اقتصادی شدید روبه‌رو است.

...........

پایان پیام/