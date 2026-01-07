سرهنگ فضائلی در جمع فاطمیون مشهد: جنایات آمریکا در افغانستان بیانگر دشمنی او با اصل اسلام است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، جلسه‌ای از سوی مهاجرین افغانستانی پایگاه بسیج شهدای فاطمیون در شهر مقدس مشهد برگزار گردید و شرکت‌کنندگان به گرامیداشت یاد این سردار دل‌ها پرداختند.

سرهنگ پاسدار حسین فضائلی، مسئول تربیت و آموزش سپاه امام رضا (علیه‌السلام)، در این مراسم با تجلیل از مقام شهید سلیمانی، او را «سردار دل‌ها» و «سیدالشهدای مقاومت» نامید و تأکید کرد که حاج قاسم همواره مشتاق شهادت و طالب دیدار با پروردگار بود.

وی با اشاره به جایگاه والای شهید سلیمانی در مکتب ولایت فقیه، خاطرنشان ساخت که این شهید بزرگوار حتی حاضر به گشودن نامه وزیر امور خارجه آمریکا نشد و همیشه بر انجام تکلیف الهی و مبارزه بی‌امان با دشمنان خداوند متعال اصرار داشت.

سرهنگ فضائلی همچنین با ادای احترام به شهدای شجاع لشکر فاطمیون، از حضور در جمع این غیورمردان ابراز خرسندی کرد و با استناد به تجربه تاریخی افغانستان، جنایات آمریکا را نشان‌دهنده دشمنی استکبار جهانی نه تنها با قدرت نظامی، بلکه با اصل دین اسلام و استقلال ملت‌ها دانست.

در این مراسم همچنین مجتبی افتخاری به تلاوت زیبا و روح‌نواز آیاتی از قرآن کریم پرداخت؛ رزمنده فاطمی، علی فصیحی، خاطراتی ناب و شنیدنی از حضور شهید حاج قاسم سلیمانی میان رزمندگان فاطمیون روایت نمود و کربلایی سیدعرفان فاطمی با مدیحه‌سرایی، فضای معنوی مراسم را عمیق‌تر و پرشورتر ساخت.

