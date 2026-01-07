کرسی علمی ـ ترویجی «حوزه و انسجام اجتماعی با تأکید بر نظام ارتباطات اجتماعی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کرسی علمی ـ ترویجی «حوزه و انسجام اجتماعی با تأکید بر نظام ارتباطات اجتماعی» به همت میز مسائل حوزویِ شورای تخصصی حوزویِ شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این نشست، دو پرسش اصلی مورد بررسی قرار گرفت: نظام ارتباطات اجتماعی امروز ایران تا چه حد توان تولید هویت و کنش جمعیِ انسجام‌آفرین را دارد و حوزه‌های علمیه چگونه می‌توانند با احیای نظام ارتباطات اجتماعی خود، به تقویت انسجام اجتماعی کمک کنند.

حجت‌الاسلام دکتر اولیایی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با تأکید بر نقش مردم در انسجام اجتماعی گفت: بدون تعریف دقیق از مردم، ارائه تعریف درستی از انسجام اجتماعی ممکن نیست.

وی هویت جمعی را پویا دانست و افزود: ارتباطات اجتماعی نقش اصلی در شکل‌گیری و پشتیبانی هویت جمعی دارند و تضعیف این نظام به کاهش انسجام اجتماعی می‌انجامد. به گفته او، حوزه‌های علمیه باید از رویکرد تک‌گویی به سمت زیست مشترک و ارتباطات اجتماعی آیینی حرکت کنند.

در ادامه، حجت‌الاسلام دکتر مبینی‌مقدس، استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب، با اشاره به تجربه‌های اجتماعی در بحران‌هایی مانند جنگ و کرونا اظهار داشت: انسجام اجتماعی در جامعه ایرانی در شرایط حساس خود را نشان داده و از نقاط قوت کشور به شمار می‌رود.

وی در عین حال، هجمه‌های رسانه‌ای، ضعف در رعایت آداب و اخلاق اجتماعی و ضرورت ارتقای سواد شناختی و ارتباطی طلاب را از چالش‌های پیش‌روی تقویت انسجام اجتماعی دانست.

