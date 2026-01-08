به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب کارزارهای پیگرد سازمانیافتهای که شهروندان بحرینی را به دلیل باورها و مناسک دینیشان هدف قرار میدهد، مقامات رژیم آلخلیفه عباس الغسرة، مداح سرشناس اهل بیت(ع) را بازداشت کردند.
بازداشت الغسرة در ارتباط با شرکت او در مراسم عزاداری در منطقه الدراز که برای بزرگداشت وفات حضرت زینب (س) برگزار شد، اعلام شده است.
این اقدامات امنیتی بیانگر اصرار حکومت بحرین بر تشدید محدودیتها علیه آزادیهای دینی و تبدیل شعائر تضمینشده در اسناد بینالمللی و انسانی به بهانهای برای تعقیب و بازداشت است.
دستگاههای امنیتی بحرین همچنان سیاست خفهکردن صداها و محاصره هرگونه جلوه از برگزاری مناسک دینی را دنبال میکنند؛ تلاشی مستمر برای واداشتن مردم بحرین به تسلیم و منصرف کردن آنان از پایبندی به هویت و حقوق بنیادینشان. این روند، کارنامه آزادیهای دینی در بحرین را بیش از پیش در معرض انتقاد نهادها و محافل حقوق بشری بینالمللی قرار داده است.
