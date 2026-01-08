به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، در دیدار با رئیس شورای مرکزی، دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با انتقاد از کمتوجهی جامعه به قرآن کریم، اظهار داشت: قرآن باید به گونهای تفسیر شود که هنگام قرائت، مخاطب احساس کند خداوند مستقیماً با او سخن میگوید.
وی با بیان اینکه قرآن محور اصلی مبانی اسلامی است، افزود: تفسیر قرآن باید به گونهای باشد که هم عوام آن را بفهمند و هم خواص آن را بپسندند. ما به اندازه کافی به قرآن اهمیت ندادهایم و حتی به ائمه اطهار(ع) نیز توجه لازم نشده است. مظلومیت قرآن از اهلبیت(ع) هم بیشتر است، همانگونه که پیامبر اکرم(ص) فرمودهاند، قرآن مظلوم واقع شده است.
رئیس ستاد اقامه نماز با تأکید بر مسئولیت فردی در قبال قرآن ادامه داد: هر کدام از ما باید مفسر قرآن شویم. سؤال این است که آیا حق خود را نسبت به قرآن ادا کردهایم یا خیر؟
وی خاطرهای از دوران طلبگی خود را بیان کرد و گفت: یکی از مراجع تقلید از او پرسید، اگر نکیر و منکر بیایند، برای قرآن چه کردهای؟ بسیاری از ما در منابر درباره مسائل سیاسی و اجتماعی صحبت میکنیم، اما قرآن کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین قرائتی به ظرفیت ماههای معنوی نیز اشاره کرد و گفت: ماههای مبارک رجب، شعبان و رمضان فرصت مناسبی برای انس با قرآن و تفسیر آن است. هر کلمه قرآن نکته و پیام ویژهای دارد. اگر هر فرد مسئول تفسیر یک سوره شود، حق خود را نسبت به قرآن ادا کرده است.
وی خطاب به حضار گفت: برای قرآن چه کردهاید؟ شما به عنوان حزب مؤتلفه اسلامی چه اقداماتی در جهت نشر و تبیین قرآن انجام دادهاید؟ باز هم تأکید میکنم، از قرآن غافل نشوید. تفاسیر قرآن باید به گونهای ارائه شود که برای جوانان قابل فهم و دلنشین باشد.
در ادامه این دیدار، اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، با اشاره به مبانی فکری حزب اظهار داشت: فعالیتهای ما بر احادیث اهلبیت(ع) و آموزههای قرآن استوار است.
محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، نیز ضمن قدردانی از رهنمودهای قرآنی قرائتی، گفت: بیان صادقانه شما چراغ راه ما بوده و نسلهای آینده با نگاه تربیتی حضرتعالی رشد کردهاند. ما خواستار نصیحت و جهتدهی قرآنی شما هستیم تا در مسیر خدمت و انجام وظیفه دچار غفلت نشویم.
وی افزود: اکنون بیش از شش دهه از فعالیت حزب مؤتلفه اسلامی میگذرد و در این مسیر، تحت فرمان مقام معظم رهبری حرکت کردهایم. درخواست ما این است که دیدگاه قرآن درباره حزب، امت، انسجام و پرهیز از تفرقه را تبیین بفرمایید.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد: پاسخهای حجتالاسلام والمسلمین قرائتی میتواند به شکل منشور اخلاقی و سیاسی مورد استفاده حزب و سایر تشکلهای ولایی قرار گیرد و راهنمای عمل برای نسلهای فعلی و آینده باشد.
