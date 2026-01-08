۷۰ درصد معتکفین امسال نوجوان و جوان بودند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معاون فرهنگی و امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی از حضور بیش از یک میلیون و ۳۳۱ هزار نفر در آیین اعتکاف سال ۱۴۰۴ در سراسر کشور خبر داد.
حجت الاسلام رضا عزت زمانی با اعلام این خبر افزود: در آیین اعتکاف امسال بیش ۱۲ هزار و ۱۴۰ مسجد در سراسر کشور از معتکفین میزبانی کردند. همچنین برآوردها نشان میدهد همانند سال گذشته بیش از ۷۰ درصد معتکفین از قشر جوان و نوجوان بودند.
معاون فرهنگی و امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به آمار سال گذشته حضور معتکفین ادامه داد: در سال جاری و علی رغم تمام مشکلات و فشارهای تبلیغاتی و رسانهای دشمنان که به طور خاص بر قشر نوجوان و جوان متمرکز است، شاهد افزایش ۶ درصدی حضور مردم در اعتکاف بودهایم که باید بابت حضور چنین جوانان و نوجوانانی در کشور خدا را شکر کنیم.
حجت الاسلام عزت زمانی خاطرنشان کرد: آیین اعتکاف از جمله مصادیق دینداری قلبی و درونی به حساب میآید و در این روزگار که بیشترین تشویق رسانهای بر امور هیجانی و بیرونی، دینگریزی و مسائلی ازین دست است، افزایش مشارکت در این آیین دینی و معنوی معنا و مفهوم مهمی دارد که لازم است تحلیلگران و جامعه شناسان به طور جدی آن را مد نظر قرار دهند.
معاون فرهنگی و امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به طراحیهای محتوایی برای متکفین به ویژه نوجوانان و جوانان، افزود: یکی از مسائلی که در سالهای اخیر به طور جدی پیگیری شده طراحی محتوایی ویژه نوجوانان و جوانان دختر و پسر در آیین اعتکاف بوده که در قالبهایی چون اعتکاف دانشآموزی، اعتکاف مادر و فرزندی و... شکل گرفته است. وجه تمایز مهم اعتکاف امسال در این عرصه هم رویداد «حالت پرواز» بود که به ارائه محتوا و شکلگیری حلقههای مباحثه و گفتگوی نوجوانان درباره مفاهیم قرآن کریم و نسبت آن با مسئله مقاومت و امتداد آن تا فراتر از مرزهای ایران اختصاص داشت و با استقبال گسترده نوجوانان و جوانان معتکف روبرو شده و طبق طراحیها قرار است تا اعتکاف سال آینده ادامه پیدا کند.
گفتنی است طبق آماری که سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۴۰۳ منتشر کرد، یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در ۸۷۰۰ مسجد در سراسر کشور در آیین اعتکاف شرکت کرده بودند.
