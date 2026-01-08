به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حافظ نعیمالرحمان» رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان با انتقاد از طرحهای مطرح شده برای استقرار نیروهای خارجی در غزه اعلام کرد: پاکستان نباید تحت هیچ عنوانی در چارچوب برنامههای مورد حمایت آمریکا، نیروهای نظامی خود را به این منطقه اعزام کند.
وی با اشاره به موضع جمهوری آذربایجان گفت: این کشور با وجود روابط با اسرائیل، اعزام نیرو به غزه را رد کرده است و همین موضوع نشان میدهد مخالفت با چنین طرحهایی یک موضع منطقی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی است.
به گفته رئیس حزب جماعت اسلامی، پاکستان نیز باید به صورت صریح و بدون ابهام مخالفت خود را با هر گونه حضور نظامی در غزه اعلام کند.
حافظ نعیمالرحمان تاکید کرد: آنچه تحت عنوان «نیروی بینالمللی تثبیتکننده» مطرح میشود، در عمل چیزی جز ابزاری برای پیشبرد دستور کار اسرائیل در غزه نیست و نمیتواند به امنیت یا ثبات واقعی منجر شود.
وی افزود: تصمیمگیری درباره آینده غزه تنها حق مردم این منطقه است و هیچ نیروی خارجی نباید جایگزین اراده ساکنان غزه و نمایندگان منتخب آنان شود.
به گفته رئیس جماعت اسلامی پاکستان هر گونه تلاش برای تحمیل ساز کارهای امنیتی بیرونی، نقض آشکار حق حاکمیت مردم غزه و بیاعتنایی به واقعیتهای سیاسی این سرزمین است.
