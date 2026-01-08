به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالحفیظ منصور، فعال سیاسی و عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید که تشکیل دولت فراگیر زمانی ممکن است که طرف‌های منازعه از خود انعطاف‌پذیری نشان دهند.

این عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ابنا اظهار داشت که شکست بن‌بست سیاسی افغانستان زمانی کلید خواهد خورد که تمامی طرف‌ها با انعطاف‌پذیری به سمت تشکیل دولت فراگیر حرکت کنند، که نمایندگان تمامی اقوام بتوانند در کابینه آن حکومت حضور داشته باشند.

آقای منصور در این مصاحبه گفت: «تشکیل دولت فراگیر قابل تحقق است. وقتی فراگیر گفته می‌شود پر از ابهام است؛ یعنی انواع و اشکال مختلف دارد. اما وقتی من می‌گویم فراگیر، منظورم حکومت برآمده از انتخابات است؛ با مشارکت همه اقوام، زنان و مردان واجد شرایط بتوانند رای ‌دهند.»

این فعال سیاسی با اشاره به ضعف نظام سابق این کشور اظهار داشت که بیشتر بودجه کشور از کمک‌های خارجی تأمین می‌شد نه از عایدات ملی، و از جانبی، امنیت سیاست‌مداران توسط دیگران تامین می‌گردید و در چنین وضعیتی، نمی‌توانستند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کنند و باعث شد که افغانستان در وضعیت نامطلوب فعلی قرار گیرد.

او در پاسخ به این پرسش که چرا رهبران مخالف طالبان هماهنگی و انسجام ندارند، بیان داشت که آن‌ها (رهبران سیاسی نظام گذشته) همانند امام خمینی(ره)، گاندی، سیدقطب و دیگر رهبران بزرگ که صاحب اندیشه بودند، قادر به تولید ایدئولوژی نیستند.

این عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان تصریح کرد که رهبران سیاسی مخالف طالبان طرحی مشخص برای آینده آن کشور ندارند و بیشتر در چارچوب یک مجری عمل می‌کنند.

آقای منصور که پیشینه فعالیت نویسندگی، رسانه‌ای و از چهره‌های مشهور افغانستان در دوران حکومت سابق این کشور بود، تا آخرین لحظه سقوط جمهوریت نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان بود.

این در حالی است که طالبان با روی کار آمدن در افغانستان، قانون اساسی را لغو و روند حکومت‌داری را از «جمهوریت» به «امارت» و بر اساس «بیعت» با شخص رهبر این گروه قرار داده و با برگزاری انتخابات و همه‌پرسی مخالف هستند.

............

پایان پیام/