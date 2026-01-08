به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین چهارمین شب شعر ملی و بین‌المللی مقاومت به همت سازمان بسیج هنرمندان سپاه محمد رسول الله صل علیه وآله تهران بزرگ و با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همزمان به دهه مقاومت و با حضور جمعی از اساتید و شعرای حوزه مقاومت و پایداری همچون محمود اکرامی‌فر، راضیه مظفری، کاظم رستمی، میثم یوسفی، سید حبیب نظاری، سید وحید سمنانی و.... در تالار خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع برگزار شد.

محمد حسین معروف رئیس سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ در این مراسم ضمن تجلیل از حضور هنرمندان در این آیین و رویداد با هنران اظهار داشت: این آیین دقیقا از اولین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اجرا شد و در سه دوره پیاپی ادامه داشت تا اینکه بعد از دو سال وقفه بعد دوباره راه اندازی شد.

وی افزود: رویداد باهنران هم تا کنون در دو دوره در دانشگاه سوره و گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد که این رویداد امروز عصر در همین مجموعه پایان یافت و افتخار داریم در این آیین با حضور هنرمندان از طیف‌های مختلف یاد شهید سلیمانی و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و مقاومت را گرامی بداریم.

معروف افزود: بنا بر این داریم تا اگر عمری باقی بود در سال‌های آینده برنامه‌های هنری این حوزه را پر قدرت‌تر و پر شورتر با حضور اقشار مختلف هنرمندان برگزار کنیم.

در این مراسم شعرا اشعار خود را که در حوزه مقاومت و فرهنگ ایثار و شهادت بود قرائت کردند و در پایان مراسم از برخی از اساتید شعر، هنرمندان رشته تئاتر و گروهی از نقاشان حاضر در رویداد باهنران تجلیل به عمل آمد.

همچنین در حاشیه این مراسم از خواننده ارزشی آقای مجتبی الله وردی ( مجال) به دلیل تولید آثار متنوع در حوزه مقاومت و جهاد تبیین تقدیر شد.



