طالبان انتشار تصاویر موجودات زنده در استان ارزگان افغانستان را نیز ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در استان ارزگان افغانستان، عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده (انسان و حیوان) را به طور رسمی ممنوع اعلام کرد.

بر اساس اعلامیه منتشرشده در روز چهارشنبه (۱۷ دی)، عبدالاحد عمری، رئیس این اداره در ارزگان، این تصمیم را در نشستی با مسئولان رسانه‌های محلی مطرح کرده است.

این ممنوعیت بر پایه ماده ۱۷ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان است که انتشار تصاویر ذی‌روح (موجودات زنده) را خلاف شرع می‌داند.

این محدودیت که از پاییز ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) آغاز شده، تاکنون در بیش ۲۲ استان افغانستان از جمله قندهار، هلمند، ارزگان، کنر، خوست، تخار، بادغیس، پنجشیر، لغمان، زابل، جوزجان، فاریاب، فراه، دایکندی، کاپیسا و میدان وردک به طور کامل اجرا می‌شود.

وزارت امر به معروف طالبان تأکید کرده که این قانون به تدریج در سراسر افغانستان اعمال خواهد شد.

این اقدام، نگرانی‌های جدی درباره آزادی رسانه‌ها ایجاد کرده و بسیاری آن را بازگشت به سیاست‌های سختگیرانه دهه ۷۰ طالبان می‌دانند، زمانی که تلویزیون و تصاویر موجودات زنده کاملاً ممنوع بود.

پس از تسلط مجدد طالبان در ۱۴۰۰، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی اجتماعی، رسانه‌ها و حقوق زنان اعمال شده که این ممنوعیت جدید، یکی از شدیدترین ضربه‌ها به آزادی بیان در افغانستان است.

