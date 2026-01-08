یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز رحلت حضرت زینب‌ کبری(س)، آیین اختتامیه یازدهمین سوگواره جایزه جهانی اربعین با حضور نماینده مقام معظم رهبری در عراق، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، استاندار کربلا و جمعی از علما، روحانیون، مسئولان عراقی، گروهی از اصحاب هنر و رسانه از ایران و عراق و مهمانانی از کشورهای مختلف برگزار شد.

جایزه جهانی اربعین رشد چشمگیری در تعداد آثار دریافتی تجربه کرد

در این آیین، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی‌نیشابوری، دبیر جایزه جهانی اربعین گزارشی از آثار رسیده و مراحل داوری و برگزیدگان ارائه کرد.

وی گفت: ۳۷ هزار و ۸۱۶ اثر در هفت رشته‌ فیلم، شعر، عکس، کتاب، سفرنامه و داستان، فضای مجازی و خوشنویسی از ۴۷ کشور به دبیرخانه این جشنواره رسید که در بین آنان، آثاری از مسیحیان، هندوها و بودایی‌ها نیز وجود دارد.

حسینی‌نیشابوری ادامه داد: داوران از میان آثار رسیده نفرات اول تا سوم و آثار شایسته تقدیر را انتخاب و در این مراسم با اهدای جوایز، لوح تقدیر و تندیس از برگزیدگان تجلیل می‌شود.

دبیر جایزه جهانی اربعین افزود: صاحبان آثار برتر و منتخب و شایسته تقدیر از کشورهای ایران، عراق، هند، پاکستان، افغانستان، عمان، یمن، ایتالیا، بحرین، لبنان و آفریقا بودند.

وی اذعان کرد: آثار رسیده به این جشنواره، نسبت به دوره‌های قبلی رشد قابل توجهی داشت و از همه مجموعه‌هایی که برای رساندن صدای اربعین به جهانیان تلاش دارند، برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن دوره دوازدهم این رویداد دعوت می‌کنیم.

پس از آن، آیت‌الله‌ سید مجتبی‌حسینی، نماینده مقام معظم رهبری در عراق، آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و الخطابی، استاندار کربلا نیز طی سخنانی با تجلیل از مقام‌ شامخ و رفیع مجاهد نستوه و بزرگ کربلا، هنر و ادبیات عاشورایی و اربعینی را موجب گسترش ادبیات اسلامی و معنوی و تحکیم پیوندهای فرهنگی ملت‌های اسلامی دانستند و خواهان تعمیق و بسط جایزه جهانی شدند.

اربعین حسینی پیوند دیرینه ایران و عراق را زنده کرد

محمدکاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد با تقدیر از برگزارکنندگان یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین به سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس اشاره کرد و گفت: دو ملت ایران و عراق پیوند عمیقی با یکدیگر دارند.

وی اظهار داشت: اشتراکات فرهنگی فراوانی بین ما وجود دارد که یکی از زیباترین ایام برای تجلی این پیوند، ایام اربعین حسینی است.

جریان مقاومت با تاسی به عاشورا صدای حق را در برابر دشمنان جهانی زنده نگه می‌دارد

آیت‌الله سید مجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق در این مراسم با تسلیت ایام رحلت حضرت زینب(س)، گفت: تمسک به ولایت را باید از حضرت زینب سلام‌الله‌علیها بیاموزیم.

وی جایزه جهانی اربعین را اقدامی ارزشمند در راستای معرفی اربعین با زبان هنر و رسانه به مردم جهان دانست.

حسینی با اشاره به تحولات روز جهانی گفت: امام‌ حسین(ع) ظاهرا به شهادت رسید اما در دستیابی به هدف اساسی خود از قیام عاشورا پیروز شد و نتیجه آن پیروزی است که تا امروز سخن از امام حسین(ع) در جای جای جهان شنیده می‌شود؛ امروز هم استکبار جهانی و صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند صدای حق و حقیقت را خاموش کنند و در جنگ ۱۲ روزه شخصیت‌های بزرگی را از دست دادیم اما پیروزی از آن ماست و جریان مقاومت پیروز شد.

اربعین حسینی نمادی از اسلام حقیقی است

نصیف الخطابی استاندار کربلا نیز در این مراسم، گفت: من کوچکتر از آن هستم که از اربعین حسینی سخن بگویم و صرفا خود را خادمی کوچک برای خادمان زائران سیدالشهدا(ع) می‌دانم.

وی با بیان ارادت قلبی خود به مکتب عاشورای حسینی، ابراز کرد: به ویژه اربعین که رویدادی عظیم و تمدنی و جهانی است و صرفا اختصاص به شیعیان ندارد، بلکه نمادی از اسلام حقیقی است و پیامی برای همه آزادگان جهان دارد.

جایزه جهانی اربعین، هنر و حقیقت را به جهان صادر می‌کند

جعفر صفری سرپرست کنسولگری ایران در کربلا در سخنرانی خود، با تقدیر از مقامات و بخش‌های مختلف ایرانی و عراقی در برگزاری جایزه جهانی اربعین ابراز داشت: در شرایطی که بسیاری از رسانه‌های دنیا به دنبال سانسور و بایکوت راهپیمایی عظیم اربعین هستند، چنین رویدادهایی منشا خیر و آثار فراوانی برای جامعه هنری و عموم مردم جهان است.

پیام آیت‌الله نجفی به مناسبت اختتامیه یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین

آیت‌الله العظمی شیخ بشیر حسین نجفی از مراجع معظم تقلید با صدور پیامی به مناسبت اختتامیه یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین حسینی در کربلای معلی، مقام والای خادمان و یاران امام حسین(ع) را تبیین و آنان را برخوردار از کرامتی ویژه در پیشگاه الهی دانست.

این پیام روز ۱۴ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری، همزمان با آیین پایانی یازدهمین دوره این رویداد بین‌المللی، قرائت شد. معظم‌له با تبریک ماه پربرکت رجب و میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی(ع)، بر جایگاه بی‌نظیر ولایت اهل‌بیت(ع) و نقش آن در هدایت انسان تأکید کرد.

آیت‌الله شیخ بشیر نجفی در این پیام با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع) به‌ویژه حدیثی از امام صادق(ع)، به تبیین منزلت خادمان و گریه‌کنندگان بر حضرت سیدالشهدا(ع) پرداخت و تصریح کرد: خادمان امام حسین(ع) در قیامت به جایگاهی می‌رسند که فرشتگان الهی بر آنان رشک می‌برند و از امنیت، نورانیت و قربی ویژه برخوردار می‌شوند.

ایشان با اشاره به این روایت که خادمان امام حسین(ع) حتی از ورود به بهشت نیز به دلیل شوق همنشینی با آن حضرت درنگ می‌کنند، افزود: چهره سرور شهیدان برای یاران و خادمانش از بهشت و نعمت‌های آن محبوب‌تر است و این حقیقت، معنای عمیق آیات الهی درباره سوق داده شدن مؤمنان به سوی بهشت را روشن می‌سازد.

این مرجع تقلید در پایان، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان و خادمان آیین اربعین و برنامه تجلیل جایزه جهانی اربعین، دعا کرد خداوند متعال همگان را از رهروان راستین و خالص اهل‌بیت(ع) و از کسانی قرار دهد که به فیض دیدار امام حسین(ع) نائل می‌شوند.

در این مراسم، نفرات اول تا سوم و آثار شایسته تقدیر یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین انتخاب و با اهدای جوایز، لوح تقدیر و تندیس از برگزیدگان تجلیل شدند.

همچنین، در سوگ ارتحال بانوی بزرگ و قهرمان کربلا، مرثیه‌سرایی و نمایش آئینی تعزیه گروه عراقی برگزار و از رهبران بزرگ‌ و شهید مقاومت نیز تجلیل شد.

در بخش پایانی مراسم نیز، از دو جلد کتاب عکس یازدهمین جایزه جهانی اربعین و پوستر فراخوان دوازدهمین جایزه جهانی اربعین رونمایی شد.

اسامی برگزیدگان یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین به شرح ذیل است:

هیأت داوران یازدهمین جایزه جهانی اربعین در بخش عکس

امیر علی جوادیان، میثم قدس پور، افشین بختیار و رسول جمال المعموری

برگزیدگان بخش عکس یازدهمین جایزه جهانی اربعین

وسام مطوق از عراق رتبه اول

خانم شریفه علی آبادی از ایران رتبه دوم

داوود کهن ترابی از ایران و حسنین الشرشاحی از عراق رتبه سوم

محمد آهنگر از ایران، حسین فردان از بحرین و صادق شطب از عراق شایسته تقدیر

هیأت داوران یازدهمین جایزه جهانی اربعین در بخش فیلم

حسینیعلی پرستار، علیرضا عابدی و رسول اولیازاده

برگزیدگان بخش فیلم یازدهمین جایزه جهانی اربعین

علی ملاقلی‌پور از ایران رتبه اول

مهدی یزدانی از ایران و محمد عبدالسلام از عراق رتبه دوم

ابراهیم معماریان از ایران رتبه سوم

مجتبی رضوانی از کانادا و صدا و سیمای مرکز کرمانشاه از ایران شایسته تقدیر

هیأت داوران یازدهمین جایزه جهانی اربعین در بخش سفرنامه

شیرزاد بخشی، خانم مرضیه ایوتین و کاظم نظری

برگزیدگان بخش سفرنامه

علی اصغر شعر دوست از ایران رتبه اول

محسن پاک آیین از ایران رتبه دوم

محمدمهدی مومنی‌ها از ایران و مظلوم علی هوروزوف از بلغارستان رتبه سوم

هادی تسخیری از ایران، خانم اعظم غفاری از ایران و ایلیا یعغوبی از هندوستان شایسته تقدیر

هیأت داوران یازدهمین جایزه جهانی اربعین در بخش فعالان فضای مجازی

پیام تیر انداز، حسن خجسته باقرزاده و خانم الهه خوانساری

برگزیدگان بخش فضای مجازی یازدهمین جایزه جهانی اربعین

پیتر میتو از ایتالیا رتبه اول

حسن عطایی از ایران رتبه دوم

عتبه حسینی از عراق رتبه سوم

سیده رقیه از انگلستان، مصلای امام رضا از آلمان و انجمن پنجئی از پاکستان شایسته تقدیر

هیأت داوران یازدهمین جایزه جهانی اربعین در بخش کتاب

محمدرضا سنگری، گلعلی بابایی و جواد محقق

برگزیدگان بخش کتاب

خانم زهرا زارع از ایران رتبه اول

کریس هیور از انگلستان و خانم برژیت لاکومب از فرانسه رتبه دوم

مجید فرزاد آرانی از ایران و مهدی طاهری رتبه سوم

مصطفی حسین نژادی از ایران شایسته تقدیر

هیأت داوران یازدهمین جایزه جهانی اربعین در بخش شعر

سعید بیابانکی، میلاد عرفان پور، محمود حبیبی کسبی و ابوحسنین الربیعی

برگزیدگان بخش شعر

ابومصطفی اللواتی از عمان رتبه اول

قاسم صرافان از ایران و کاظم جوید المحمداوی از عراق رتبه دوم

مهدی باقرخان از هندوستان رتبه سوم

محمود عبدالجبار از عراق، علی سلیمانی از ایران و خانم اعظم سعادتمند از ایران شایسته تقدیر

هیأت داوران یازدهمین جایزه جهانی اربعین در بخش نواهای اربعینی

علیرضا قزوه، سید حمید رضا حسینی و محمد گلریز

برگزیدگان بخش نواهای اربعینی

هانی الموسوی از عراق رتبه اول

موحد از افغانستان و میلاد ابراهیمی از ایران رتبه دوم

پوریا نباتی از ایتالیا رتبه سوم

راحی مالکی از ایران شایسته تقدیر

شایان ذکر است، این جایزه که از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، با هدف تبیین و ترویج فرهنگ زیارت اربعین حسینی در سطح جهانی، هنرمندان، پژوهشگران، خبرنگاران و فعالان فرهنگی سراسر جهان را به مشارکت دعوت کرده است.

در این فراخوان، از تمامی علاقه‌مندان خواسته شد تا آثار تولیدی خود در حوزه‌های مختلف هنری و رسانه‌ای پیرامون ابعاد معنوی، انسانی و اجتماعی این حرکت بزرگ را ارسال کنند. هدف از این حرکت، حفظ و انتقال پیام جهانی اربعین و انعکاس جلوه‌های وحدت، ایثار و معنویت در این پدیده جهانی است.

