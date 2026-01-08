پاکستان: با هرگونه مداخله خارجی در امور ایران مخالف هستیم

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با تاکید دوباره بر موضع اصولی اسلامآباد در قبال تحولات منطقهای اعلام کرد: پاکستان با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران مخالف است و این موضوع بخشی ثابت از سیاست خارجی این کشور به شمار میرود.
«طاهر حسین اندرابی» در نشست خبری هفتگی وزارت امور خارجه پاکستان گفت: اسلامآباد با هرگونه دخالت خارجی علیه ایران مخالف است.
وی افزود: پاکستان به طور اصولی با هر نوع تجاوز و اقدام خصمانه خارجی در منطقه مخالف است و این موضع بخشی ثابت از سیاست منطقهای اسلامآباد به شمار میرود.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با اشاره به شرایط منطقه افزود: استفاده از زور توسط بازیگران خارجی، ثبات و امنیت منطقه را تهدید میکند و پاکستان همواره خواستار حلوفصل اختلافات از مسیرهای دیپلماتیک بوده است.
وی همچنین همکاری نزدیک پاکستان و عربستان سعودی در حوزههای مختلف از جمله بخش دفاعی را یادآور شد و تأکید کرد: این همکاریها به هیچوجه به معنای مشارکت در درگیریهای نظامی خارج از کشور نیست.
اندرابی در ادامه نشست خبری اظهارات اخیر وزیر امور خارجه هند را «غیرمسئولانه» توصیف کرد و گفت: این سخنان تلاشی برای انحراف افکار عمومی از نقش هند در حمایت از تروریسم است.
به گفته وی دهلینو به جای طرح اتهامات بیاساس علیه پاکستان، باید سیاستهای خود را بازنگری کند زیرا چنین ادعاهایی نمیتواند اقدامات ضد صلح هند در عرصه بینالمللی را پنهان سازد.
