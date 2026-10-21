پادکست طرز | وحشی...

چگونه پزشک انتخاب می‌کنید؟ چرا برای مراجعه مجدد نزد بعضی آدمها لحظه‌شماری می‌کنیم و از برخی فراری هستیم؟ اساسا چرا برخی انسان‌ها فراری هستند؟ نه از دست پلیس؛ که از ارتباط با دیگران. آدمها چگونه و با چه هنری به یکدیگر نزدیک می‌شوند؟ نزدیک‌شدن به وحشی‌ها آیا امکان‌پذیر است؟ وحشی‌ها چه کسانی هستند؟ چیزی از «شازده‌ کوچولو» به یاد دارید؟