پادکست طرز | وحشی...

چگونه پزشک انتخاب میکنید؟ چرا برای مراجعه مجدد نزد بعضی آدمها لحظهشماری میکنیم و از برخی فراری هستیم؟ اساسا چرا برخی انسانها فراری هستند؟ نه از دست پلیس؛ که از ارتباط با دیگران. آدمها چگونه و با چه هنری به یکدیگر نزدیک میشوند؟ نزدیکشدن به وحشیها آیا امکانپذیر است؟ وحشیها چه کسانی هستند؟ چیزی از «شازده کوچولو» به یاد دارید؟
۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۸
کد مطلب: 1880971
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره پنجاه: وحشی.
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