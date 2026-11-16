همکارم تنها چند کلمه گفت و سپس سرعت را آنقدر پایین آورد که گویی قصد دارد زمان را بکِشد. او حالا با خیالپردازی و نظربازی تنها وقتمان را هدر میداد. همکارم به چه چیزی طمع داشت؟ طمع تماشای شهر و آدمهایی که حتا او را نمیدیدند؟!
۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۲
کد مطلب: 1891455
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره پنجاه و یک: خفیف.
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