همکارم تنها چند کلمه گفت و سپس سرعت را آن‌قدر پایین آورد که گویی قصد دارد زمان را بکِشد. او حالا با خیال‌پردازی و نظربازی تنها وقت‌مان را هدر می‌داد. همکارم به چه چیزی طمع داشت؟ طمع تماشای شهر و آدمهایی که حتا او را نمی‌دیدند؟!