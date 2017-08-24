برای در امان ماندن از جنگ باید آرایش جنگی و موشک داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد حسین صفار هرندی در دومین یادواره سرداران و 87 شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه زنجان اظهار کرد: شهدا برای ما حرف دارند و پیام شهدا که در کوران حوادث دست به گریبان حوادث مختلف هستند، اگر به درستی منتقل نشود، پس چطور می‌توانیم که آنها را انجام دهیم.

وی با اشاره به آیه‌‌ای از قرآن کریم درباره مشخص شدن حقیقت برای انسان‌ها و کنار رفتن پرده غفلت از دیده انسان‌ها گفت: این امر برای شهدا رخ داده چرا که شهید حقایق را مشاهده کرده و بر اساس آن عاشقانه راه خویش را ادامه داده و جان خود را فدا می‌‎کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امام حسین (ع) در روز عاشورا پرده را از کنار دیدگان یاران خود کنار زده و مقام و جایگاه آنها را در بهشت به ایشان نشان داد، تصریح کرد: به همین دلیل بود که شهدای عاشورا مشتاق‌تر و تشنه‌تر از قبل برای شهادت تعجیل داشتند.

صفارهرندی ادامه داد: شهدا جایگاه والایی نزد خداوند دارند و در واقع ملائکه قبل از شهادت، این امر را به شهیدان بشارت می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه شهدا پس از دیدن جایگاه خود در بهشت ابدی به بازماندگان مژده و بشارت بهشت را می‌دهند، بیان کرد: در واقع این امر مصداق آیه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ» است و کسی که به این جایگاه برسد، خوف و حزن از بدن رو رخت بر بسته و از خوف خارج می‌شود و این مهم‌ترین اتفاق است که در زندگی شهدا رخ می‌دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در واقع چیزی که امروز ما را سرپا نگهداشته است پیام شهدا است، و گرنه در چنین دنیایی که در آماج حملات دنیای کفر علیه نظام جمهوری اسلامی قرار داریم، مگر می‌شود، دوام آورد.

وی با اشاره به اینکه دشمن امروز از قدرت جمهوری اسلامی هراس دارد، گفت: دلیل اینکه جنگ نمی‌شود به دلیل آن است که ما آرایش جنگی داریم.

صفارهرندی گفت: بر خلاف دیدگاه برخی از افراد که گفتند، اصلا امروز جنگی نداریم و بگذارید مردم زندگی خود را در آرامش داشته باشند، بله ما نیز قبول داریم که نباید جنگ شود، اما نه منطقی این است که ما برای در امان ماندن از جنگ باید آرایش جنگی و آمادگی لازم را داشته و موشک‌ها را آماده کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه برخی از افراد بچه‌گانه نمی‌خواهند بفهمند، گفت: در واقع این جلسات صرفا یک مراسم عزاداری نیست بلکه برای انتقال پیام شهدا تشکیل شده است.

وی ادامه داد: نباید وسوسه کسانی که می‌گویند برای داشتن آرامش بیایید، زرادخانه‌ها را تعطیل کنید را قبول کنیم، چرا که کسانی همچون صدام حسین قبل از ما این کار را کردند.

صفارهرندی افزود: صدام حسین در آن زمان خودش سلاح‌ها و مراکز نظامی را نشان داده و آنها را خالی کرد و زمانی رسید که کارشناسان دیدند، دست صدام از هر سلاحی خالی است، آمریکا که در واقع روسای این کارشناسان بود، گفت که الان وقت حمله است.

وی با بیان اینکه 10 سال طول کشید تا زرادخانه های عراق از دست صدام خارج شود، افزود: پس هدف از خلع سلاح حمله به کشور عراق بوده و آن کشور را تسخیر کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مردم باید به عنوان حمایت کننده پشت سر نیروهای مسلح بایستند، افزود: برای اینکه کشور وارد جنگ نشود و تاسیسات اساسی را از دست ندهد باید استعدادهای نظامی کشور تقویت شود.

صفارهرندی با اشاره به اینکه برای حمله به هر شخصی خلع سلاح نخستین گام است، گفت: باید این فهم در کل جامعه تسری پیدا کند و اگر ما می‌خواهیم زندگی امن و امان داشته باشیم باید پشت سر نیروهای مسلح به عنوان دفاع کنندگان کشور باشیم.

وی با اشاره به اینکه برای وارد نشدن کشور به جنگ باید به موازات تمهیدات طرف مقابل استعدادهای نظامی خود را تقویت کنیم، تصریح کرد: دشمن اگر موشکی دارد که از هزار متری شما را می‌زند، موشک شما باید از فاصله 2 هزار متری دشمن را هدف قرار دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه به لطف خداوند طی سال‌ها نیروهای مسلح و نیروهای قوای پشتیبانی به دنبال افزایش برد سلاح‌های کشور بوده‌اند، گفت: امروز برد سلاح‌های ایرانی به گونه‌ای است که می‌تواند اگر موشکی شلیک می‌شود، دقیقا کله آن فرمانده را نشانه می‌رود.

صفارهرندی با اشاره به اینکه شهید محسن حججی برای این به دفاع از حرم نرفت که سرش را ببرند، گفت: بلکه او از ابتدا سر به دار بود و در واقع وی به جایگاهی رسید که بسیاری از عرفا نیز به آن نرسیده‌اند.

وی با اشاره به اینکه برای داشتن جامعه امن از پلیدی‌ها باید برای حفظ ایمان خود وقت بگذاریم، بیان کرد: در قبال سالم‌سازی جامعه همه مسولیت داریم و این در واقع به معنای آتش به اختیاری واقعی است نه اینکه برویم بی قانونی کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تلاش برای حل کردن معضلی از جامعه در حد توان به معنای آتش به اختیاری واقعی است، گفت: آتش به اختیار این است که کم کاری یک دستگاهی را عده‌ای حل کنند اگر چه ممکن است آن دستگاه نیز عمدا کم کاری نکرده باشد.

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