اینفوگرافی | ابوالشّعثاء یزید بن زیاد کِندی؛ عاقبت بخیر در آخرین لحظات

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: ابوالشعثا، مردی شریف، شجاع و تیراندازی ماهر بود. ابتدا با سپاه عمر سعد از کوفه به کربلا آمد، اما چون حق را شناخت، از لشکر دشمن جدا شد و به امام حسین(ع) پیوست. پس از وداع با امام، دلیرانه به میدان رفت و چون اسبش را از پای درآوردند، پیاده به نبرد ادامه داد. امام(ع) در حقش دعا کرد: «خدایا تیرش را به هدف رسان و پاداشش را بهشت قرار ده». ابوالشعثا با آن حضرت بود تا در رکابشان به شهادت رسید.





