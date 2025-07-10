  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. طرح و اینفوگرافی

درس‌های اخلاقی از یاران عاشورا؛

اینفوگرافی | ابوالشّعثاء یزید بن زیاد کِندی؛ عاقبت بخیر در آخرین لحظات

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: ابوالشعثا، مردی شریف، شجاع و تیراندازی ماهر بود. ابتدا با سپاه عمر سعد از کوفه به کربلا آمد، اما چون حق را شناخت، از لشکر دشمن جدا شد و به امام حسین(ع) پیوست. پس از وداع با امام، دلیرانه به میدان رفت و چون اسبش را از پای درآوردند، پیاده به نبرد ادامه داد. امام(ع) در حقش دعا کرد: «خدایا تیرش را به هدف رسان و پاداشش را بهشت قرار ده». ابوالشعثا با آن حضرت بود تا در رکابشان به شهادت رسید.

۱۹ تیر ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۳
کد خبر: 1706564
منبع: ابنا

اینفوگرافی | ابوالشّعثاء یزید بن زیاد کِندی؛ عاقبت بخیر در آخرین لحظات

اینفوگرافی | ابوالشّعثاء یزید بن زیاد کِندی؛ عاقبت بخیر در آخرین لحظات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha