به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه چهلم شهدای جنگ ۱۲روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، خانواده‌های شهدای این نبرد در قطعه شهدای ۴۲ بهشت زهرای تهران، حضور یافتند؛ جایی که سکوت مزارها، روایتگر ایستادگی نسل‌هایی است که در برابر تجاوز آشکار ایستادند. در این مراسم که با حضور خانواده‌های شهدا و برخی رزمندگان برگزار شد، لحظاتی تلخ و در عین حال افتخارآمیز ثبت شد؛ مادرانی که هنوز لباس خاکی فرزندانشان را در آغوش دارند، پدرانی که مزار را به‌مثابه سنگر ادامه راه می‌دانند و خواهران و برادرانی که غم، غرور و اراده را توأمان در نگاه‌شان می‌توان دید.

