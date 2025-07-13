  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. طرح و اینفوگرافی

درس‌های اخلاقی از یاران عاشورا؛

اینفوگرافی | عابِسِ بْنِ شَبِیبِ الشَّاکِرِیِّ؛ شجاع رعب آفرین

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در روز عاشورا، عابس بن شبیب با چشمانی اشکبار به امام حسین(ع) عرضه داشت: هیچ‌کس نزد من محبوب‌تر از تو نیست. اگر می‌توانستم با برتر از جانم از تو دفاع کنم هرگز دریغ نمی‌کردم. ربیع بن تمیم، فرمانده سپاه دشمن، می‌گوید: عابس را در میدان شناختم و فریاد زدم: این شیر بیشه نبرد است، کسی تنها با او روبرو نشود. عابس مبارز می‌طلبید؛ اما کسی پیش نیامد، تا ابن‌سعد دستور سنگ‌باران داد. عابس شجاعانه بیش از دویست نفر را پراکنده ساخت و سرانجام در میان محاصره دشمن به شهادت رسید.

۲۲ تیر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۹
کد خبر: 1707496
منبع: ابنا

اینفوگرافی | عابِسِ بْنِ شَبِیبِ الشَّاکِرِیِّ؛ شجاع رعب آفرین

اینفوگرافی | عابِسِ بْنِ شَبِیبِ الشَّاکِرِیِّ؛ شجاع رعب آفرین

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha