اینفوگرافی | شَوْذَبِ بن عبدالله همدانی؛ مخلص در درگاه معبود

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: شوذب بن عبدالله همدانی در دوران کهنسالی، عابس را از کوفه تا مکه همراهی کرد تا نامه مسلم(ع) را به امام برسانند و سپس با امام تا کربلا آمد. در روز عاشورا، عابس به شوذب، گفت: چه تصمیمی داری؟ شوذب گفت: با تو در رکاب امام حسین(ع) می‌جنگم تا شهید شوم. عابس گفت: نخست نزد امام(ع) برو و اجازه بگیر تا تو نیز جزء یاران او گردی و جهاد و شهادت تو را مانند دیگر یاران خود، به حساب خدا بگذارد، شوذب نزد امام رفت، اجازه گرفت و در میدان دلاورانه جنگید تا به شهادت رسید.





