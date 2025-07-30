گزارش تصویری | عزاداری شب شهادت حضرت رقیه (س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری شب شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)، شامگاه سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴ در میدان آیینی امام حسین علیه‌السلام تهران برگزار شد.این مراسم طی ۱۰ سال گذشته توانسته است توجه خیل کثیری از شیعیان سراسر جهان را به خود جلب کند و همزمان با برپایی این مراسم در میدان امام حسین تهران سفره های نذری مشابهی در سراسر ایران و جهان توسط هیئت های مذهبی مشتاق به خاندان عصمت و طهارت به نیت حضرت رقیه خاتون پهن می‌شود.

