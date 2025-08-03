گزارش تصویری | آیین بدرقه 400 دانش آموز شیرازی به اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین بدرقه ۴۰۰ دانشآموز زائر اولی از استان فارس برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی با حضور خانوادههای دانش آموزان، مسئولان آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی و جمعی از مردم مؤمن و مشتاق برگزار شد. این دانشآموزان که برای نخستین بار افتخار زیارت حرم مطهر امام حسین (ع) در کربلا را پیدا کردهاند، در قالب کاروانهایی سازماندهی شده و با همراهی مربیان فرهنگی و مسئولان آموزشی از آستان مقدس سیدعلاالدین حسین (ع) بدرقه و عازم مرزهای خروجی کشور شدند.
۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۱
کد خبر: 1714367
عکس : حجت کهیاری
