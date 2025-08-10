اینفوگرافی | فرازهایی از زیارت اربعین

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: ۱- سلام بر امام حسین(ع) و توصیف مقام او السَّلامُ عَلَیٰ وَلِیِّ اللّٰهِ وَحَبِیبِهِ، السَّلامُ عَلَیٰ خَلِیلِ اللّٰهِ وَنَجِیبِهِ ... ۲- گواهی بر مقام ولایت و امامت الهی امام حسین(ع) اللّٰهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ أَنَّهُ وَلِیُّکَ وَابْنُ وَلِیِّکَ، وَصَفِیُّکَ وَابْنُ صَفِیِّکَ ...اشْهَدُ أَنَّکَ أَمِینُ اللّٰهِ وَابْنُ أَمِینِهِ ... ۳- هدف امام حسین(ع)، نجات امت از گمراهی و ضلالت وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ، وَحَیْرَةِ الضَّلالَةِ ... ۴- اعلام قبول ولایت اهل‌بیت(ع) و برائت از دشمنانشان اللّٰهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ أَنِّی وَلِیٌّ لِمَنْ والاهُ، وَعَدُوٌّ لِمَنْ عاداهُ...





