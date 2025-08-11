گزارش تصویری | عطر قاره سیاه در مسیر عشق؛ موکب فرهنگی عشاقالحسین(ع) میزبان زائران اربعین در عمود ۳۷۹
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موکب فرهنگی «عشاقالحسین(ع) – آفریقا»در میانه جاده نجف به کربلا و در عمود ۳۷۹، با غرفههای متنوع فرهنگی، رسانهای و کودک، پنجرهای به تاریخ، فرهنگ و مقاومت ملتهای آفریقایی گشوده است. این موکب که به همت شیخ اسماعیل بوکاسا و جمعی از فعالان فرهنگی برپا شده، با استقبال پرشور زائران و حضور خانوادهها، به روایت پیوند عمیق آفریقا با نهضت عاشورا میپردازد.
۲۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۳
کد خبر: 1716196
عکس : مهدی جعفری
نظر شما