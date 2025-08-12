گزارش تصویری | حال و هوای مرز خسروی و تردد روان زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزانه هزاران نفر از زائران اربعین حسینی از مرز خسروی عبور میکنند و از خدمات رفاهی ، بهداشتی و پذیرایی مواکب مختلف و از جمله موکب محبان امیرالمومنین (ع) بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بصورت شبانه روزی بهره مند می شوند. مرز بین‌المللی خسروی به‌عنوان قدیمی‌ترین گذرگاه رسمی ایران و عراق، این روزها میزبان خیل زائران اربعین است و از ابتدای ماه صفر تاکنون، بیش از ۶۰ هزار زائر بدون مانع و به‌صورت روان از این مرز عبور کرده‌اند.

کد خبر: 1716267