گزارش تصویری | آیین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین تودیع و معارفه مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس صبح امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ با حضور رضا عزت‌زمانی، معاون فرهنگی و راهبردی سازمان تبلیغات کشور، نماینده ولی فقیه در استان، مسئولان استانی و جمعی از فعالان فرهنگی برگزار شد. در این مراسم از زحمات چندساله حجت‌الاسلام والمسلمین حسن قانع تقدیر شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی این استان معارفه شد.

کد خبر: 1716403