گزارش تصویری | عطر دلدادگی در آستان قدس اباعبدالله و ساقی کربلا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فضای دلنشین و معطر کربلای معلی، جایی که عطر دلدادگی در آستانهای قدس اباعبدالله و ساقی کربلا میپیچد و میلیونها زائر اربعین با شور و اشتیاق وصفناپذیر حضور دارند، حجتالاسلاموالمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، نیز توفیق زیارت این اماکن نورانی را یافتند. ایشان با حضور در جمع پرشور عاشقان حسینی، ارادت خود را به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) ابراز داشتند.
۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۹
کد خبر: 1716550
نظر شما