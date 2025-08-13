گزارش تصویری | پیاده روی زائران اربعین از مسیر طریق العلما

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه اربعین حسینی، نه تنها خیل عاشقان اباعبدالله از نجف اشرف قدم در مسیر تاریخی و نخلستانی «طریق العلما» می‌گذارند، بلکه این جاده پرخاطره، در سایه‌سار درختان کهن‌سال خرما و با زمزمه‌های روحانی علما و مجاهدان، هر ساله مشتاقان و دلدادگان حسینی را در بستری از عشق و ارادت، گام به گام به سوی کربلای معلی و حرم‌های مطهر اباعبدالله الحسین (ع) و قمر بنی‌هاشم (ع) رهنمون می‌شود. مسیری که هر قدم در آن، روایتی از دلدادگی است و هر نخل، شاهد اشک‌ها و نجواهای زائرانی است که خود را به میعادگاه عشق می‌رسانند.

