گزارش تصویری | شور و دلدادگی در مسیر پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام اربعین حسینی، خیابانهای اطراف حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) در کربلای معلی، شاهد حضور میلیونی زائرانی است که از نقاط مختلف جهان خود را به این سرزمین نور رساندهاند. این مسیرها، با عطر دلانگیز نذری و صدای نوحهخوانی، جلوهای بینظیر از عشق و ارادت به سرور و سالار شهیدان را به نمایش گذاشته و خیل عظیم زائران پیاده، منظرهای چشمنواز از دلدادگی و همبستگی را خلق کردهاند. موکبداران نیز با گرمی و صمیمیت، با ارائهٔ خدمات پذیرایی و اسکان، پذیرای این مهمانان نور هستند.
۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۶
کد خبر: 1716620
عکس : پژمان گنجی پور
