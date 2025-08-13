  1. صفحه اصلی
گزارش تصویری | شور و دلدادگی در مسیر پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام اربعین حسینی، خیابان‌های اطراف حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) در کربلای معلی، شاهد حضور میلیونی زائرانی است که از نقاط مختلف جهان خود را به این سرزمین نور رسانده‌اند. این مسیرها، با عطر دل‌انگیز نذری و صدای نوحه‌خوانی، جلوه‌ای بی‌نظیر از عشق و ارادت به سرور و سالار شهیدان را به نمایش گذاشته و خیل عظیم زائران پیاده، منظره‌ای چشم‌نواز از دلدادگی و همبستگی را خلق کرده‌اند. موکب‌داران نیز با گرمی و صمیمیت، با ارائهٔ خدمات پذیرایی و اسکان، پذیرای این مهمانان نور هستند.

۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۶
کد خبر: 1716620

عکس : پژمان گنجی پور

