به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مسیر پیادهروی عظیم اربعین حسینی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با حضور در عمود ۷۹۹، از موکب و حسینیه اهالی کویت بازدید به عمل آورد. این بازدید، نمادی از ارادت مشترک و میهماننوازی دلنشین زائران حسینی است که در طول مسیر نجف تا کربلا، با شور و عشق به استقبال از عاشقان اباعبدالله (ع) پرداختهاند. موکبداران کویتی با پذیرایی گرم و صمیمی، فضایی معنوی و مملو از ارادت را برای زائران فراهم کردهاند و این حسینیه به یکی از نقاط پررونق در مسیر تبدیل شده است. این دیدار، جلوهای دیگر از پیوند عمیق مسلمانان در این راهپیمایی بزرگ و نمایشگر فرهنگ غنی پذیرایی و خدمت در اربعین حسینی است.
۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۰
کد خبر: 1716635
عکس : محمد مهدی ذاکری
