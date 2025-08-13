به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) همگام با خیل زائران اربعین در طریق الحسین(مسیر پیاده نجف به کربلا) حاضر شد. آیت الله رمضانی در طول این مسیر در مکان استقرار زائرین اربعین در دانشگاه اهل‌بیت(ع) کربلای معلی، حضور یافت و ضمن قدردانی از دست اندرکاران این دانشگاه برای خدمت به زائرین حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، نماز جماعت را در جمع این زائرین، اقامه کرد.

کد خبر: 1716683