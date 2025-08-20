آسمان غزه، در میان بحران و ناامیدی، این روزها میزبان صحنه‌ای امیدبخش است: پروازهای امدادی چندملیتی. هواپیماهایی که با پرچم‌های گوناگون ملل مختلف، محموله‌های حیاتی غذا و دارو را برای مردمی به ارمغان می‌آورند که زیر سایه سنگین گرسنگی، برای بقا می‌جنگند. این تلاش هماهنگ بین‌المللی، نه فقط یک اقدام بشردوستانه، بلکه نمادی ملموس از همبستگی جهانی برای مقابله با بحران انسانی بی‌سابقه‌ای است که غزه با آن روبه‌روست. در حالی که سوالات جدی درباره موثرترین راه برای کمک رسانی به غزه وجود دارد، این عملیات چند ملیتی نشان دهنده عزم بین المللی برای کاهش درد و رنج مردم بی گناه است.

کد خبر: 1718568