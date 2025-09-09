  1. صفحه اصلی
به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی در مراسم جشنی به مناسبت میلاد پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) که در ساختمان مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد، با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد این دو بزرگوار و با قدردانی از حسن اعتماد رهبر معظم انقلاب برای تمدید مسئولیت ایشان در مجمع، تصریح کرد: تمشیت شیعیان در سراسر جهان مسئولیتی بسیار خطیر و مهم است که بر عهده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) قرار داده شده و امیدواریم بتوانیم با اقدامات جدید، مسیر تحول را طی کرده و اهداف عالی مجمع را ارتقا دهیم.

۱۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۲
کد خبر: 1725501

عکس : سید محمد تفرشی

