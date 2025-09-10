اینفوگرافی | نهی از تفرقه و اختلاف

خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ سوره آلعمران، آیه ۱۰۵ و [شما ای اهل ایمان!] مانند کسانی نباشید که پس از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد، پراکنده و گروه گروه شدند و [در دین] اختلاف پیدا کردند. تأکید قرآن بر پرهیز از تفرقه، نشانه وقوع و پیدایش آن در آینده است؛ تفرقه ارکان قدرت و همبستگی امت را در هم میشکند و سرزمینها را میدان سلطه بیگانگان میکند. تنها اتحاد و همبستگی ضامن بقا و استقلال جامعه است.
۱۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۴
کد خبر: 1725572
منبع: ابنا
