  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. طرح و اینفوگرافی

۶-هشدار قرآن درباره وحدت و دوری از تفرقه

اینفوگرافی | نتیجه تفرقه و اختلاف

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ سوره الانفال، آیه ۴۶ و از خدا و پیامبرش فرمان برید، و با یکدیگر نزاع و اختلاف مکنید، که سست و بد دل می‌شوید، و قدرت و شوکتتان از میان می‌رود. اختلافات ارادی انسان‌ها بستر فروپاشی قدرت و زوال هیبت امت است. راهبرد پیشگیرانه، تمسک به رهبری الهی و اطاعت از ایشان است؛ قرآن مکرر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه را راهبردی حیاتی برای بقا و صیانت از نظام امت می‌داند.

۲۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۶
کد خبر: 1725910
منبع: ابنا

اینفوگرافی | نتیجه تفرقه و اختلاف

اینفوگرافی | نتیجه تفرقه و اختلاف

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha