اینفوگرافی | نتیجه تفرقه و اختلاف

خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ سوره الانفال، آیه ۴۶ و از خدا و پیامبرش فرمان برید، و با یکدیگر نزاع و اختلاف مکنید، که سست و بد دل میشوید، و قدرت و شوکتتان از میان میرود. اختلافات ارادی انسانها بستر فروپاشی قدرت و زوال هیبت امت است. راهبرد پیشگیرانه، تمسک به رهبری الهی و اطاعت از ایشان است؛ قرآن مکرر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه را راهبردی حیاتی برای بقا و صیانت از نظام امت میداند.
۲۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۶
