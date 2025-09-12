  1. صفحه اصلی
۷-هشدار قرآن درباره وحدت و دوری از تفرقه

اینفوگرافی | علت اختلاف: حسادت

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ سوره آل‌عمران، آیه ۱۹ کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد، اختلافی (در دین) ایجاد نکردند، مگر بعد از آگاهی و علم، آن هم به خاطر حسادت در میان خودشان. تجاوز از مرز حق، سبب بروز تفرقه و اختلاف است و سرچشمه‌ بسیاری از اختلافات، ظلم‌ و حسادت ‌می‌باشد نه جهل و نادانی. عده‌ای با وجود علم، کتاب و معجزات، به‌سبب طغیان و منافع شخصی حق را انکار می‌کنند.

۲۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۳
کد خبر: 1726275
منبع: ابنا

