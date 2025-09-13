به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری تشریح برنامه های آستان مقدس حضرت معصومه(س) به مناسبت ایام معصومیه (از ۲۵ شهریور مصادف با سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم تا ۱۱ مهر سالروز رحلت آن حضرت) پیش از ظهر امروز شنبه با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد مشرف رئیس ستاد آیین های فاطمی و معاون فرهنگی این آستان مقدس و حجت الاسلام والمسلمین صفر فلاحی مدیر عالی حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) در سالن جلسات پژوهشکده علامه طباطبایی در شهر قم، برگزار شد.

کد خبر: 1726393