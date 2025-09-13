  1. صفحه اصلی
۸-هشدار قرآن درباره وحدت و دوری از تفرقه

اینفوگرافی | تفرقه‌افکنان؛ جداافتاده از پیامبر(ص) و امت اسلامی

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَ کانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْ‌ءٍ سوره الانعام، آیه ۱۵۹ (ای پیامبر!) تو را با کسانی که دین خود را پراکنده ساخته و گروه گروه شدند، هیچ گونه ارتباطی نیست. اسلام آیین وحدت و انسجام است و قرآن تفرقه‌افکنی دینی از طریق بدعت و تفسیر شخصی و طرق دیگر را به‌شدت مذمت کرده و تفرقه‌افکنان را از امت پیامبر(ص) نمی‌داند.

