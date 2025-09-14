سبک زندگی | خوف از خدا در عبادت

خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا: امیرالمؤمنین حضرت علی(ع): برترین مسلمانان از لحاظ اسلام، کسی است که کوشش و همّت او برای آخرتش باشد و ترس و امیدش معتدل و برابر باشد. (غررالحکم، ج۱، ص ۲۰۴) امام صادق(ع) فرمود: امام حسن(ع) عابدترین و با فضیلتترینِ زمان خویش بود، هر گاه به سفر حج می رفت با پای پیاده و گاهی با پای برهنه راه می پیمود و چون به یاد مرگ و قبر و زنده شدن مردگان و گذشتن از صراط میافتاد اشک میریخت و چون به یاد عرضه اعمال به حق تعالی میافتاد فریاد کشیده و مدهوش میگشت. وقتی به نماز میایستاد، بدنش میلرزید؛ زیرا خود را در مقابل پروردگار خویش میدید. (بحارالانوار، ج۴۳، ص ۳۳۱)
۲۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۸
کد خبر: 1726926
منبع: ابنا
