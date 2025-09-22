اینفوگرافی | حکم دفاع از منظر قرآن

خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا: ۱- جواز دفاع در مقابل متجاوز به کسانی که [ستمکارانه] مورد جنگ و هجوم قرار میگیرند، چون به آنان ستم شده، اذن جنگ داده شده است... (سوره حج، آیه ۴۰) ۲- وجوب دفاع مقابل جنگافروزان متجاوز و در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید، لکن از حد تجاوز نکنید...(سوره بقره، آیه ۱۹۰) ۳- وجوب دفاع از سرزمینهای اشغال شده ... از جایی که شما را بیرون کردند بیرونشان کنید... (سوره بقره، آیه ۱۹۱) ۴- وجوب دفاع در ماههای حرام ... هر کس (در ماههای حرام) بر شما تعدی کرد، شما هم به مثل آن بر او تعّدی کنید...(سوره بقره، آیه ۱۹۴) ۵- عدم دفاع از انسانهای خیانت پیشه و از کسانی که به خویش خیانت میکنند دفاع مکن (سوره نساء، آیه ۱۰۷) ۶- علت مشروعیت دفاع و اگر خدا [تجاوز و ستم] برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمیکرد، قطعاً زمین را فساد فرا میگرفت... ( سوره بقره، آیه ۲۵۱)
