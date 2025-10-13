گزارش تصویری | مراسم رونمایی از کتاب"ایرانی بودن افتخار دارد" در خانه علوم انسانی ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از کتاب «ایرانی بودن افتخار دارد» ظهر دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، محمدامین توکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، حجتالاسلام والمسلمین ذوعلم رئیس اندیشگاه گام دوم انقلاب، محمدحسین رجبی دوانی کارشناس تاریخ اسلام، داود مهدوی زادگان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، محمد رسولی شاعرآیینی و جمعی از اهالی فرهنگ و رسانه در خانه علوم انسانی ایران برگزار شد.
۲۱ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۴
کد خبر: 1738307
عکس: زهرا امیراحمدی
نظر شما