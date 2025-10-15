به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با عقبنشینی نظامیان صهیونیست از شهر غزه در پی توافق آتشبس، ابعاد ویرانی گسترده در بیمارستان «الوفاء» واقع در منطقه الزهراء در مرکز غزه نمایان شد. این بیمارستان که به ارائه خدمات درمانی به سالمندان اختصاص دارد، در جریان حملات نظامی اسرائیل به شدت آسیب دیده است. بر اساس گزارشها، بخشهای زیادی از بیمارستان به طور کامل غیرقابل استفاده شدهاند، تجهیزات پزشکی و وسایل شخصی بیماران نیز زیر آوار مدفون شدهاند و امکان استفاده مجدد از آنها وجود ندارد.
۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۴
