گزارش تصویری | آیین معارفه مدیران کل جدید مجمع جهانی اهل بیت(ع)

مراسم معارفه مدیران کل جدید مجمع جهانی اهل بیت(ع) با حضور آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع، معاون علمی و فرهنگی و جمعی از مسئولان مرتبط، امروز (پنج‌شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴) برگزار شد. در این مراسم، ابراهیم امینی با حکم دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به عنوان مدیرکل ویکی‌شیعه منصوب شد. همچنین محمدرضا پیری برای تمشیت امور اداره کل آموزش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و داود صفا برای تمشیت امور اداره کل مطالعات، تحقیقات و پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع)، احکام خود را دریافت کردند.

