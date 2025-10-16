خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: امام علی(ع): خیانت و بی‌وفایی در هشت جا مانع اجابت دعاست. ۱- شناخت خدا و اداء نکردن حق او ۲- ایمان به پیامبر(ص) و عمل نکردن به سیره او ۳- قرائت قرآن و عمل نکردن به آن ۴- ترس از جهنم در گفتار و حرکت به سمت آن در رفتار ۵- رغبت به بهشت در گفتار و دوری از آن در عمل ۶- استفاده از نعمت‌های خداوند و ناسپاسی او ۷- دیدن عیوب مردم و ندیدن عیب‌های خود ۸- دشمنی با شیطان در زبان و دوستی با او در عمل (مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۹۰، ص۳۷۶-۳۷۷)





