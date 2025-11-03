اینفوگرافی | مقام والایی حضرت زهرا(س) در قرآن کریم

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: آیه مودت/سوره شوری/ آیه ۲۳ تأکید بر محبت و ولایت اهل‌بیت(ع) و حضرت زهرا(س) دارد. آیه تطهیر/سوره احزاب/آیه ۳۳ بیان کننده عصمت و پاکی مطلق حضرت زهرا(س) و اهل‌بیت(ع) است. آیه مباهله/سوره آل‌عمران/آیه ۶۱ حضور حضرت زهرا(س) همراه پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) در واقعه مباهله، نشان‌دهنده مقام والای ایشان در مسیر هدایت و ولایت است. سوره انسان/آیات ۵-۹ درباره اهل خانه حضرت زهرا(س) نازل شده است. سوره کوثر حضرت فاطمه(س) و فرزندانش یکی از مصادیق کوثر هستند.





