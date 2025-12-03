گزارش تصویری | جلسه دیدار و هم اندیشی نمایندگان مردم استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری درمجمع جهانی اهلبیت علیهم السلام قم برگزار شد.
نشست ادواری و جلسه هم اندیشی نمایندگان مردم شریف استان گیلان درخبرگان رهبری، صبح چهارشنبه (۱۲ آذر ۱۴۰۴) در مجمع جهانی اهلبیت ع برگزار شد. در این جلسه که آیت الله«رسول فلاحتی»، آیت الله«علی کاظمی» و آیتالله «رضا رمضانی» حضور داشتند مسائل مهم استان گیلان بررسی و در خصوص راه حل های برون رفت از مشکلات استان مباحث مهمی طرح و گفتگو گردید. آیت الله سیدعلی اشکوری دام عزه بعلت عدم حضور در قم و شرکت در جلسه ای همزمان در تهران، در این نشست حضور نداشتند.
۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۷
عکس: محمد محمدی
