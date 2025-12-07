طی مراسمی در کابل، دو اثر علمی حجتالاسلام والمسلمین حسینداد شریفی، از علمای مطرح شیعه با حضور گسترده علما، اساتید حوزه، دانشجویان و طلابرونمایی شد. تفسیر شریف قرآن کریم و آیین نیکزیستی «شرحنامه امام علی(ع) به فرزندش امام حسن مجتبی(ع)» از اثرهای علمی و فرهنگی حجتالاسلام شریفی است که به تازگی به زیور چاپ آراسته شده است. سخنرانان مراسم، ضمن قدردانی از مجاهدتهای علمی حجتالاسلام شریفی، اظهار داشتند که این دستآوردها تنها یک کار تالیفی ساده نه، بلکه پاسخ به یک نیاز واقعی در فضای فکری طلاب، جوانان و علاقهمندان معارف دینی است.
۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۵
کد مطلب: 1758563
